Быстро и четко: командир роты «Белый» рассказал о штурме шахты «Бутовка-Донецкая»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ /Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

Благодаря слаженным действиям бойцов, наступление обошлось без потерь и шахта была взята в кратчайшие сроки.

Командир третьей роты 1-й Славянской бригады первого армейского корпуса Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Белый» рассказал корреспонденту «Известий», как проходил штурм шахты «Бутовка-Донецкая».

Операция по взятию объекта прошла 26 июля, в ней были задействованы первая, вторая и третья роты первого батальона.

«Штурмовали пехотой, обычным легким способом, без потерь», — рассказал командир подразделения.

Переломным моментом стало взятие одним из бойцов старшей группы в плен боевиков, выдавших координаты и численность противника. Эта информация помогла за три дня взять штурмом позиции противника. Операция была обречена на успех —наступали бойцы третьей роты под прикрытием беспилотников и при огневой поддержке артиллерии.

Теперь военнослужащие готовятся к следующему этапу — прорыву второй линию обороны националистов на авдеевском направлении. Как и всегда, украинские националисты, не обеспокоившись безопасностью мирных жителей, оборудовали огневые точки прямо в Авдеевке, в гостинично-развлекательном комплексе «Царская охота».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бойцы ДНР выбивают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрепрайонов, откуда все восемь лет велись обстрелы Донецка.