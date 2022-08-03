Пытали ради забавы и стреляли по детям: все преступления запрещенного «Азова»

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Почти все жители Мариуполя стали жертвами и свидетелями зверств украинских неонацистов.

Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией. Об них давно ходит дурная слава. Боевики формирования отличаются нечеловеческой жестокостью и патологическим садизмом.

На судебном процессе были представлены видео- и фотодоказательства преступлений, совершенных в том числе в Мариуполе. Среди них — пытки и убийства, которые для неонацистов, похоже, были делом обыденным. Корреспондент "Известий" Кирилл Ольков — продолжит.

Все ужасающие факты зверств боевиков и так налицо, а доказательств их преступлений более чем достаточно. Если оказавшийся в тисках ВСУ Донецк на долгих восемь лет стал объектом неоправданной агрессии со стороны украинских националистов, то жители Мариуполя, где располагался запрещенный «Азов», стали жертвами –расправ и нечеловеческой жестокости. 350 потерпевших и свидетелей военных преступлений. В суде письменные и видео показания. Некоторые факты просто не укладываются в голове.

За запрещенным украинским формированием неонацистов закрепилась самая пугающая слава. Они убивали и калечили людей сотнями, грабили, пытали издевались над мирными жителями. Те, кто столкнулся со зверствами боевиков и сейчас рассказывают об этом с содроганием голоса. Эту жительницу Мариуполя «азовцы» вывозили на так называемую имитацию расстрела: мучали и издевались просто ради забавы.

Но больше всего от «Азова», запятнавшего себя кровавыми расправами над жителями, досталось пленным. С ними никто не церемонился. В лучшем случае жителей Мариуполя морили голодом и не давали воды. В худшем - пытали, причем с особой изобретательностью

Жители Мариуполя между собой называли их нелюдьми с садистскими наклонностями. Судя по этим кадрам они и были таковыми — очевидцы рассказывают они считали чужими даже своих сограждан- стреляли во всех подряд без разбора.

Журналист Марина Ахмедова, выступавшая в суде, привела конкретные примеры пыток и убийств местных жителей — видеокадры из Волновахи и Мариуполя. Местные вспоминают: видели как украинский танк выстрелил в окно квартиры, убив троих детей и ранив мать. Таких трагических эпизодов только в показаниях журналистки- десятки

Зверства и бесчинства "азовцев" давно известны всему миру. Бывший десантник французской армии Адриан Боке видел их своими глазами, поехав на Украину помогать мирным жителям. То что он увидел вызвало шок.

Запрещенная нацистская символика, сатанинские татуировки. То, отчего уже давно открестился весь цивилизованный мир, они набивали и носили с нескрываемой гордостью. Для них это было что-то вроде отличительного знака, дающего право грабить и убивать. Теперь это всего лишь клеймо кровожадного боевика, которого будут судить по закону.