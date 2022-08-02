Самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване Сегодня, 17:44 Виктория Андреева 61 61

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В Китае не раз предупреждали, что влияние США на власти острова может обернуться катастрофой. Чего ожидать от визита председателя палаты представителей американского конгресса?