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Самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване

Виктория Андреева 61
Самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

Тема:
Пелоси летит на Тайвань

В Китае не раз предупреждали, что влияние США на власти острова может обернуться катастрофой. Чего ожидать от визита председателя палаты представителей американского конгресса?

Спецборт председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване. Американский политик до последнего скрывала свои намерения посетить остров. В Китае не раз предупреждали, что влияние Вашингтона на власти отделившейся территории может обернуться катастрофой. Чего ждать от этого визита — пока не ясно.

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