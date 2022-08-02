Обратный эффект: визит Пелоси может ускорить воссоединение Тайваня с Китаем

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Китай уже подчеркивал, что в случае посягательства США на суверенитет республики ответ будет жестким.

Посетив Тайвань, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может ускорить процесс воссоединения острова с Китаем. Такое мнение высказали аналитики китайского издания Global Times.

Эксперты полагают, что визит Пелоси может необратимо изменить ситуацию в Тайваньском проливе, ведь подобный шаг со стороны США будет расцениваться как провокация. В таком случае Китай будет вынужден защитить свой суверенитет.

Газета напомнила, что украинский кризис наглядно показал, что бывает, когда крупной державе не оставляют выбора. А реакция, вне всяких сомнений, будет нести последствия для всего мира в военной, дипломатической и экономической сферах.

В Китае при этом уже предупредили, что ответ Пекина в случае визита официального представителя США Нэнси Пелоси на Тайвань будет жестким.

Визит американской чиновницы официально не подтвержден, однако СМИ со ссылкой на источники уже раскрыли практически все детали предстоящей поездки Пелоси на остров. Прибытие американской делегации на Тайвань запланировано на 2 августа, заморские гости пробудут на острове до следующего дня.

Ранее 5-tv.ru писал, что визит Пелоси на Тайвань ведет мир к глобальной катастрофе.