Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Украинское командование пытается бороться с массовым дезертирством в рядах ВСУ с помощью запугивания и кровавой расправы.

Сдавших боевые позиции боевиков украинской мотопехотной бригады в ходе отступления практически поголовно расстреляли артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — рассказал он.

Также, по данным Минобороны, бегством были вынуждены спасаться боевики 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. До 130 националистов были уничтожены российскими войсками, а остальные — около 70 человек, бежали в Конотоп Сумской области, где сложили оружие и были признаны дезертирами.

Ранее 5-tv.ru сообщил о разгроме батарей украинских гаубиц на территории Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожению также подверглись реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерийские взводы противника.