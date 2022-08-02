Стреляли в спину своим: ВСУ уничтожили сдавших позиции боевиков в ДНР
ВСУ практически полностью уничтожили сдавших позиции боевиков мотопехотной бригады в районе Песков
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ
Украинское командование пытается бороться с массовым дезертирством в рядах ВСУ с помощью запугивания и кровавой расправы.
Сдавших боевые позиции боевиков украинской мотопехотной бригады в ходе отступления практически поголовно расстреляли артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», — рассказал он.
Также, по данным Минобороны, бегством были вынуждены спасаться боевики 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. До 130 националистов были уничтожены российскими войсками, а остальные — около 70 человек, бежали в Конотоп Сумской области, где сложили оружие и были признаны дезертирами.
Ранее 5-tv.ru сообщил о разгроме батарей украинских гаубиц на территории Донецкой народной республики (ДНР). Уничтожению также подверглись реактивные системы залпового огня «Град» и артиллерийские взводы противника.