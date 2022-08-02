Эмигрировавшая Татьяна Лазарева* запретила детям возвращаться в Россию

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При этом телеведущая не готова сжечь все мосты со страной, где была знаменита и когда-то счастлива.

Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* запретила своим детям возвращаться в Россию. Телеведущая категорически не поддерживает спецоперацию и оскорбительно отзывается о стране, в которой она прославилась и получала хорошие заработки. С критикой она выступает из Испании, где живет сейчас вместе с детьми. При этом знаменитость делает все, чтобы они не вернулись на родину. Особенно после того, как в РФ ее признали иноагентом.

«Они хотели бы остаться, но я им сказала: „Ребят, пожалуйста, пожалейте мать“. Совсем не хочется быть здесь, не иметь возможности приехать, если там что-то с твоим ребенком случилось», — призналась Татьяна в интервью Ксении Лариной на YouTube-канале «Дифирамб».

Знаменитость добавила, что сначала дети на информацию о признании ее иноагентом отреагировали растерянно, но потом успокоились и приняли ситуацию. При этом телеведущая призналась, что еще не осознает, что не вернется в Россию и пока не готова распродавать всю недвижимость, в отличие от ее друзей. Все, что она данный момент продала Лазарева — это дача, и то с ней она распрощалась нелегко.

«Я испытала такой стресс… Это была место, где выросли дети, было много друзей вокруг. Мы там лет двадцать прожили. И вот мы ее продали, и это было очень тяжело. И это был кусок, с которым ты открываешь часть родины своей», — поделилась Лазарева.

Как известно, Татьяна Лазарева не поддержала Россию с самого начала спецоперации. Первое время она провела в Киеве, а потом отправилась на ПМЖ в Испанию. За период жизни на чужбине Татьяна не раз делала заявления, дискредитирующие РФ. Это задело как ее бывших коллег по цеху, так и обычных жителей страны. Многие из них назвали отъезд телеведущей из страны предательством. Вместе с тем знаменитость признается, что и на чужой земле жить ей не просто. Периодически она взывает к справедливости и жалуется на дискриминацию в Испании. Об этом ранее рассказывал 5-tv.ru.

* — признана иноагентом на территории РФ.