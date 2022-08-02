Украинские СМИ уличили в фейке об «изнасилованной и убитой» девушке в Мелитополе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области

Журналистов Незалежной призвали «не терять человечности и не использовать в своих грязных технологиях детей».

Юная жительница Мелитополя, о зверском убийстве которой ранее заявили украинские СМИ, на самом деле жива и здорова. Об этом после проверки публикаций сообщили в ГУ МВД по Запорожской области.

Там пояснили, что в конце июля украинские паблики распространили информацию о 13-летней жительнице Мелитополя, которую якобы «убили, изнасиловали и закопали в парке культуры и отдыха имени Горького». Для придания правдоподобности в сообщении было указано имя реальной девушки.

«Уголовный розыск Мелитополя оперативно отреагировал на сообщения в интернете и провел проверку. Девушка жива и некоторое время даже не догадывалась о страшных фантазиях украинских пропагандистов», — заявили в пресс-службе ведомства.

Мама девушки, узнав о том, что якобы произошло с ее дочерью, не стала впадать в панику и сразу позвонила ей по телефону. Убедившись, что с наследницей все в порядке, женщина испытала огромное облегчение. Сейчас в ней кипит злость на так называемые украинские СМИ, которые не гнушаются столь низкими провокациями.

«Я считаю это преступлением — втягивать в информационные войны детей. Вы понимаете, что психика ребенка могла этого не выдержать? Мы, конечно поддержали ее, и подругам ее спасибо, они помогли перевести эту ситуацию в плоскость юмора. Но на самом деле эта циничная „похоронка“, которую мы все получили, далеко не юмор», — возмутилась женщина.

Она призвала украинских журналистов, работающих на пропаганду киевской власти, «не терять человечности и не использовать в своих грязных технологиях детей».

Со слов самой «воскресшей» девушки, она обращалась за разъяснениями в украинский Telegram-канал, который первым опубликовал фейк о ее убийстве, но там проигнорировали ее жалобу.

«Мне позвонила мама и сказала, что меня откопали убитой в парке Горького. Я сидела просто в шоке, потом еще я находила сама себя в интернете с этой информацией. Я не хочу больше, чтобы меня находили (убитой — Прим. ред.), выкладывали обо мне всякие гадости», — поделилась девушка.

Также она передала «привет» бывшему мэру Мелитополя Ивану Федорову, который лично озвучивал на телеканалах фейковую информацию.

После инцидента ГУ МВД по Запорожской области призвало жителей освобожденных территорий обращаться в полицию, если их детей будут пытаться использовать в пропагандистских целях украинские СМИ либо вербовать украинские спецслужбы.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что британское издание Daily Mail уличили в очередной фейковой публикации о российских военных, которые якобы разбрасывают мины «Лепесток» по «всей Украине».