Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Тем временем спокойный сон жителей освобожденных территорий бдительно охраняют российские ПВО.

Российские войска разгромили две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц „Гиацинт“ в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское Донецкой Народной Республики», — рассказал он.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) РФ обезвредили в ходе спецоперации четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и девять артиллерийских взводов в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахерское и Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области.

Преуспели в выполнении боевых задач и российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Лишь за прошедшие сутки они сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Благодаря бдительности военных также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.

Ранее 5-tv.ru писал, как российские военные освободили от нацистов шесть населенных пунктов на территории ДНР.