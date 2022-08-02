Песков рассказал, купается ли Путин в Черном море в Сочи

Песков заявил, что Путину в Сочи не всегда удается искупаться в море

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В конце недели главе государства предстоит очередная поездка в город-курорт для встречи с Эрдоганом.

Президенту РФ Владимиру Путину во время рабочих поездок в Сочи не всегда удается искупаться в море. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предстоящий визит главы государства в Сочи 5 августа.

На вопрос журналистов, успевает ли Путин поплавать в море, Песков ответил, что все зависит от плотности рабочего графика президента — «иногда удается, иногда нет».

«График, конечно, напряженный, много бесед помимо переговоров, рабочих совещаний, которые не попадают в поле зрения общественности, но тем не менее происходят в большом количестве в течение дня», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Также он рассказал о повестке встречи Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. По словам Пескова, главы государств обсудят украинский кризис и вывоз зерна из черноморских портов, а также ситуацию в Сирии.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган на встрече 5 августа в Сочи могут обсудить тему военно-технического сотрудничества между странами. В частности, будет затронута тема взаимодействия с турецким производителем военных беспилотников Bayraktar.

Предыдущая встреча российского и турецкого лидеров прошла 19 июля в Тегеране в рамках саммита «астанинского формата». Как сообщал 5-tv.ru, Путин и Эрдоган обсудили вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна из украинских портов. Также состоялась трехсторонняя встреча с участием главы Ирана Ибрахима Раиси, темой которой стало установление прочного мира и стабильности в Сирии.