Смертельные игры: почему визит Пелоси на Тайвань может привести к мировой катастрофе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP; 5-tv.ru

Борт спикера палаты представителей США держит курс на остров. В Китае заявили о жесткой реакции в ответ на сомнительный визит.

Внимание всего мира сейчас приковано к самолету Нэнси Пелоси. Спецборт спикера палаты представителей США взял курс из Малайзии и теперь принципиально важно, куда. Чем больше новостей о том, как ждут в Тайване, тем больше китайского вооружения у его границ. К острову идут два авианосца. На пляжах в ближайшей провинции к Тайбэю стоят танки. А Белый дом так и держит интригу до последнего. В эти решающие часы корреспондент «Известий» Михаил Кропанев расскажет, почему для Пелоси теперь одинаково плохо и прилететь, и не прилететь.

Нэнси Пелоси ожидают сегодня. Вопреки многочисленным и однозначным протестам официального Китая, который считает остров своей суверенной территорией. Вот как это объясняют американские политтехнологи.

«Принципиально я думаю, что немногие в Вашингтоне считают хорошей идеей давать Китаю эффективное вето на то, когда и кого имеют права посещать американские граждане, особенно официальные лица из Белого Дома», — заметил аналитик Дьюардрик Макнил.

Впрочем, официально факт визита до сих пор не подтвердили ни представители Тайваня, ни сама Нэнси Пелоси. Как будто стесняясь заявить об этом открыто. В Вашингтоне тоже нет единой позиции. Видимо, как и понимания, куда занесет спикера. До начала азиатского турне говорили, что не исключают посещения Тайваня. Но без конкретики. Тайна не развеялась даже после вылета Пелоси с авиабазы Эндрюс — тогда за ее самолетом в реальном времени следили 100 тысяч человек, пока военный джет не пропал с радаров. Ясность будто появилась накануне — Пелоси сама озвучила маршрут азиатского турне, и там не было Тайваня. А теперь, по сообщениям СМИ, есть. Но в Госдепе упорно ничего не объясняют. Ограничиваясь комментариями — «она все решит сама».

«Если спикер все-таки решит посетить страну, а Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, это будет вина Пекина. Мы надеемся, что если спикер решит посетить Тайвань — Китай будет действовать ответственно и не будет участвовать в эскалации», — отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен.

История с туром Пелоси настолько обострила ситуацию в регионе, что лидер КНР и президент США провели первые за четыре месяца телефонные переговоры, которые длились больше двух часов. И Си Цзиньпин заявил Джо Байдену: «Не играйте с огнем, обожжетесь!». В Вашингтоне покивали и продолжили гнуть свою линию. Сегодня очередное предупреждение прозвучало от МИДа КНР.

«Что должны сделать США, так это соблюдать принцип „одного Китая“ и три совместных китайско-американских коммюнике, выполнить обещание президента Байдена не поддерживать попытки отделения Тайваня и не организовывать никакого визита спикера Пелоси на Тайвань», — подчеркивал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Лучше всего то, что происходит вокруг Тайваня, пока Пелоси мечется по региону, демонстрирует повышенная военная активность. Материковый Китай на возможный визит Нэнси Пелоси ответил полной боевой готовностью. Подключили все силы — военных, радары. В акватории близ Тайваня развернули морские учения с боевыми стрельбами. В опознавательную зону ПВО острова один за другим заходят истребители.

Вот расклад сил на данный момент. Военные объекты США — по одной базе ВВС в Сингапуре и на острове Гуам, две — в Южной Корее и три — в Японии. Ближайшая к Тайваню — на Окинаве. Прямо сейчас в море находится авианосец «Рональд Рейган» с ударной группой сопровождения. Он выдвинулся к Тайваню со стороны Манилы. Десантный корабль USS Tripoli — уже у Тайваня, USS America — на уровне Шанхая, ближе к Японии. Из-за тайваньских учений, имитирующих вторжение Китая, офицерам и солдатам отменили отпуска, мобилизованы силы ПВО. На материке, прямо напротив острова, располагаются китайские Зенитно-ракетная бригада, 14-я истребительная дивизия и Бригада беспилотных летательных аппаратов. Также сообщается, что авианосец ВМС Китая «Шаньдун» покинул военный док на Хайнане и вышел в море.

Командование Восточного военного округа страны опубликовало сегодня твит: «Мы готовы похоронить любого вторгшегося врага». И будто в подтверждение в интернете появился вот такой ролик — официально, в честь юбилея Народно-освободительной армии. Но все всё понимают.

Впрочем, медиа-компания вокруг азиатского турне Нэнси Пелоси развивалась так хаотично, что теперь у США нет хорошего выхода из ситуации. Если спикер на Тайвань все же попадет, в нынешней ситуации это будет выглядеть слабостью. Вместо того чтобы громко объявить о своем визите и полететь, наплевав на чье-то несогласие, как всегда делали Штаты, только обрывочная информация в СМИ. Если Пелоси не попадет на Тайвань, гегемон и вовсе потеряет лицо. И это будет очередной пример крушения старого мира — после позорного выхода из Афганистана и последних неудачных турне Байдена в Индию и Саудовскую Аравию. Принц которой после встречи вообще запретил лидеру демократического мира посещать страну.