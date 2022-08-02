Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса

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Америке больше не удастся отрицать свое непосредственное участие в конфликте на территории Незалежной.

Все удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам республик Донбасса и освобожденных территорий Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят по согласованию с вашингтонскими властями. На это обратил внимание официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, данный факт признал в ходе выступления перед британскими журналистами заместитель начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерал Вадим Скибицкий.

«Разглагольствуя перед британскими журналистами издания «The Telegraph», Скибицкий признался, что «перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью», — привел слова украинского военного Конашенков.

Таким образом Вашингтон уже не сможет отрицать свою прямую вовлеченность в конфликт на Украине, подчеркнул генерал-лейтненант.

«Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», — резюмировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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