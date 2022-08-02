Хронология мощного пожара на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге

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Возгорание произошло на одном на одном из строящихся кораблей.

Стали известны подробности крупного пожара на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Петербурге.

Как сообщил источник в экстренных службах, возгорание произошло в носовой части большого морозильного рыболовного траулера «Механик Маслак». Судно уже спущено на воду, но работы по его строительству еще не закончены.

На ликвидацию возгорания выехали 50 ФПС МЧС России. Пожару был присвоен ранг № 2. Всего с огнем боролись 58 пожарных.

Сейчас возгорание на судне локализовано, сообщают в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». Информация о пострадавших уточняется, причины и площадь возгорания пока также неизвестны.

Как сообщал 5-tv.ru, в декабре 2021 года на заводе «Северная верфь» в Петербурге загорелся строящийся корвет «Проворный», который в скором времени должны были передать в Тихоокеанский флот ВМФ России.