Быстро и сытно: рецепт ложного хачапури от шефа Ивлева

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; YouTube / IVLEV CHEF

Разве может быть вкусно и быстро? Однозначно да! Это доказал знаменитый кулинар.

Многие пробовали обычное хачапури. А вот про ложное мало кто слышал, поэтому шеф-повар Константин Ивлев показал рецепт простого и вкусного блюда, которое понравится даже привередливым гостям. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

сулугуни — 300 граммов

яйцо — 2 штуки

мука — 300 граммов

кефир — 400 миллилитров

разрыхлитель — 3 граммов

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале необходимо положить в тарелку муку и добавить разрыхлитель и посолить. Затем не спеша перемешать и вылить туда кефир. После туда же разбить два яйца. Вскоре надо очень хорошо размешать полученную массу и добавить сулугуни. Потом следует опять все перемешать.

Затем в сковороду налить небольшое количество масла и половником выкладываем определенное количество теста. Потом закрыть крышкой. И самое главное, не передержать блюдо. Потом следует перевернуть и продолжить на медленном огне жарить в течение четырех минут. После достаем его и даем остудить ему примерно пять минут.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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