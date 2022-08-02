В Кремле отреагировали на возможный визит Нэнси Пелоси в Тайвань

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В Китае бьют тревогу: если председатель палаты представителей конгресса США все-таки явится на остров, последствия могут быть необратимыми. Что об этом думают в Москве?

Москва не располагает никакой конкретной информацией о возможном визите председателя палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань. Между тем, если у политика и есть такие намерения, то расценивать их можно не иначе, как провокацию. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы не можем доподлинно сказать, долетит ли она туда. Но все, что связано с этим турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе и ведет к нарастанию напряженности», — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия по-прежнему занимает сторону Китая в его конфликте с Тайванем. Влияние Штатов на Тайвань в данной ситуации очевидно.

«Весьма чувствительное отношение к проблеме, оно оправдано, и вместо того, чтобы с уважением относиться, США выбирают путь конфронтации. Ничего хорошего это не сулит, здесь можно выразить только сожаление», — заметил Дмитрий Песков.

В заключение представитель Кремля уточнил, что безопасность России надежно обеспечивается по всему периметру.