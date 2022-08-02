Фото: www.globallookpress.com / M. Lohmann

Неонацисты занимались не только пытками со срезанием человеческой плоти, но и ее поеданием.

Боевики украинского националистического формирования «Азов» * занимались каннибализмом. Об этом заявил председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

«В „Азове“ практиковалось людоедство. Один из пленных сознался нам в этом», — сказал Волков в ходе судебного заседания об официальном признании «Азова» террористической и экстремисткой организацией.

Кроме того, Георгий Волков рассказал, что сдавшиеся в плен националисты боялись возмездия от мирных жителей, которых «Азовцы» на протяжении восьми лет пугали, мучали пытками и регулярно убивали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев ударил ракетой HIMARS по СИЗО с пленными боевиками «Азова» в Донецкой народной республике. Полсотни человек убито, еще 73 получили ранения, и все потому, что военнопленные начали рассказывать союзным войскам о махинациях и зверствах ВСУ.

* — запрещен в РФ.