Суд признал виновным в вымогательстве основателя проекта «Омбудсмен полиции»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Скандальный экс-сотрудник органов угрожал коллеге обнародованием личных фотографий и создал интернет-канал для выражения публичной ненависти.

Люблинский суд Москвы признал виновным основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» и экс-сотрудника органов внутренних дел Владимира Воронцова в вымогательстве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Кроме вымогательства, суд признал вину Воронцова по статье «Оскорбление представителя власти» и нескольким случаям, связанным с незаконным изготовлением порнографических материалов.

По версии следствия, бывший сотрудник органов внутренних дел в 2017 году Воронцов вымогал у сотрудника московской полиции 300 тысяч рублей. Он угрожал, что распространит интимные снимки своей жертвы, и когда денег Воронцов не получил, то именно так и сделал — вылил кадры в сеть. Кроме того, мужчина создал группу в социальных сетях, где регулярно писал оскорбления в адрес Кобелева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что националистическая организация «Азов»* была признана Верховным судом РФ террористической организацией.

* — запрещен в РФ.