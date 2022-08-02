Купить и не умереть: как правильно выбрать арбуз и дыню

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Каждый год россияне сталкиваются с вопросом: как и когда есть лакомства, чтобы не отравиться. Важные советы дал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Доктор медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов специально для 5-tv.ru рассказал, как правильно выбрать арбуз или дыню и при этом не отравиться.

«Во-первых, давайте начнем с того, что надо выбирать арбузы средних размеров, от трех до четырех килограммов, до пяти максимум. Потому что такие арбузы дольше хранятся, быстрее созревают, и они более вкусные, а большие арбузы быстрее сгнивают. Ни в коем случае не надо брать половинку арбуза, четвертинку, потому что так как они вскрытые, на них обычно бактерий очень много садится, поэтому лучше, конечно, брать целый арбуз», — рассказал он.

Эксперт также поделился как правильно выбрать арбуз. По его словам, спелость арбуза можно определить по характерному звуку: если вы постучите по нему пальцем, то звук должен быть звонким. Также ягода должна слегка потрескивать при сжатии. Однако основным моментом является корненожка, которая должна быть отсохшей.

«Если она хорошо отсохшая, значит арбуз спелый. На пятно надо обращать внимание: чем больше пятно, значит тем больше арбуз лежал на солнце. То есть он более сочный и более богат витаминами», — добавил Кутушов.

Доктор медицинских наук рассказал, как отличить арбуз, выращенный в природных условиях, от того, который рос со стимуляторами.

«Если арбуз разрезаете, то там вот эти прожилки они не должны быть белые или такие, как тяжи. Арбуз должен быть ровного такого цвета, блестящая поверхность, и у него должен быть такой специфический хороший аромат», — подытожил эксперт.

Врач отметил моменты, благодаря которым можно выбрать хорошую дыню. По его словам, она должна быть с тонкой кожей и без повреждений. Именно поэтому продукт лучше не покупать возле дорог, потому что там она впитывает много токсинов.

«Она, наоборот, при постукивании должна быть более глухая, в отличие от арбуза. И обычно дыня издает такой специфический аромат приятный, а если она не пахнет — значит она либо перезрела, либо недозрелая», — поделился Кутушов.

Он добавил, что арбузы и дыни могут обрабатывать нитратами. Обычно такие арбузы продают очень рано. По его словам, необходимо знать место происхождения ягоды и учитывать, что волна их созревания идет с юга на север.

«Следовательно если у вас появились очень ранние арбузы, надо очень осторожно относиться», — заключил Кутушов.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, как избежать отравления арбузом.