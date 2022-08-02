Суд заочно приговорил россиянина из «Азова»* к девяти годам колонии за наемничество

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Находящийся в международном розыске боевик будет заключен в колонию сразу после задержания или экстрадиции.

В Басманном суде города Москвы заочно вынесен приговор гражданину РФ Антону Королеву, наемнику украинского националистического формирования «Азов» *. Суд признал Антона Королева виновным по статьям «Наемничество», и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Преступник приговорен к лишению свободы сроком девять лет в колонии общего режима.

На текущий момент Антон Королев находится в международном розыске. Решение суда вступит в силу с момента экстрадиции или задержания преступника в России. Кроме того, решением суда Королеву запрещено заниматься деятельностью в сфере информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе, интернете) сроком на три года. После отбытия тюремного срока в колонии он должен каждый месяц отмечаться в полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДНР обжалован смертный приговор Эйдену Аслину — иностранному наемнику, воевавшему за киевский режим на Украине.

* — запрещен в РФ.