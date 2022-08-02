Захарова о возможном визите Пелоси на Тайвань: «Несет миру дестабилизацию»

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По данным ряда зарубежных СМИ, председатель палаты представителей конгресса США может оказаться на территории государства в ближайшие часы.

Затяжной конфликт между Китаем и Тайванем рискует серьезно усугубиться из-за очередного вмешательства США. «Последней каплей» может стать визит председателя палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в отделившееся от КНР государство. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон несет миру дестабилизацию. Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных», — подчеркнула дипломат.

На фоне волнений Китай приостановил импорт целого ряда продовольственных товаров из Тайваня. Речь идет более чем о 100 брендах. Как отметили власти КНР, меры были приняты с целью усиления экономического развития на остров перед вероятным визитом Пелоси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае подтвердили решимость жестко ответить в случае визита Нэнси Пелоси в Тайвань.