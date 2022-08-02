«Столото» и Group-IB заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов в 2022 году

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Злоумышленники зачастую пытаются обмануть россиян, мимикрируя под всеми любимые бренды лотерей.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и один из лидеров в сфере кибербезопасности Group-IB за первое полугодие 2022 года заблокировали более 18 тысяч вредоносных ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи.

Всего в первом полугодии были обнаружены и обезврежены 18 709 таких веб-страниц, из которых десять тысяч представлены мошенническими сайтами, около 8,5 тысячи — фейковыми сообществами и публикациями в социальных сетях и мессенджерах, 64 — вредоносными мобильными приложениями, и еще четыре — почтовыми адресами, предназначенными для фишинговых рассылок.

Как отметила заместитель генерального директора IT-холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон, мошеннические ресурсы часто пытаются мимикрировать под общеизвестные бренды «Русское лото» и «Спортлото». Особенно участились махинации с марта 2022 года.

«Как и все предыдущие годы, в режиме 24/7, 365 дней в году „Столото“ проводит усиленную работу против мошеннических групп в цифровом пространстве. Бренды „Русское лото“ и „Спортлото“, распространителем которых является „Столото“, признаны Роспатентом общеизвестными товарными знаками, нашими клиентами являются 80% платежеспособного населения страны старше 18 лет, поэтому преступники мимикрируют под самые известные бренды. Но наше сотрудничество с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности позволяет быстро и эффективно бороться с мошенническими действиями», — успокоила россиян Тутон.

Как отметил заместитель главы Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин, основной всплеск онлайн-мошенничества с лотереями начался в марте текущего года. С этим также продолжают усиленно бороться.

«В рамках сотрудничества со „Столото“ по обеспечению безопасности участников государственных лотерей наша высокотехнологичная платформа Group-IB Digital Risk Protection (DRP) способна автоматически проверять миллионы ресурсов на предмет незаконного использования бренда, анализировать десятки источников, в том числе доменные имена и магазины мобильных приложений, чтобы блокировать все потенциально подозрительные сайты и аккаунты в соцсетях, а также почтовые адреса, замеченные в фишинговых рассылках», — подчеркнул Бусаргин.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Гослотереи под брендом «Столото» — значимый источник пополнения бюджетов РФ. Все полученные средства идут на развитие социально значимых отраслей. В частности, большого спорта. Только за первое полугодие 2022 года общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней составил 41,2 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доля онлайн-продаж билетов лотерей «Столото» через СБП выросла на 20%.