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С момента перехода территорий под контроль союзных войск каждый житель может быть уверен, что отныне его семья под надежной защитой.

За последние дни российские военные освободили шесть населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«После взятия под контроль территории Луганской Народной Республики планово освобождается Донецкая Народная Республика. За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское», — сказал генерал армии.

Помимо того, российские войска установили контроль над крупнейшей в Европе Углегорской теплоэлектростанцией с проектной мощностью 3 600 мегаватт.

По словам Шойгу, российские войска заботятся о безопасности населения освобожденных территорий, защищая гражданские объекты с помощью ПВО. Благодаря их усилиям спасены жизни тысяч мирных жителей, отметил министр.

Он уточнил, что за минувший месяц было сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ДНР ликвидируют мины «Лепестки», которые рассыпали по жилым кварталам украинские боевики.