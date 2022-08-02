Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса

Ксения Темникова 25
Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Тема:
Специальная военная операция России

Украина любыми путями пытается помешать волеизъявлению жителей освобожденных республик.

Киев может начать вывозить население Донбасса силой, чтобы не допустить проведения референдума на освобожденных территориях. Об этом написал в своем Telegram-канале глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Требования об „обязательной эвакуации“ Украиной жителей с освобождаемых территорий — это стремление к делегитимизации готовящегося референдума», — указал политик.

Он подчеркнул, что «марионеточный режим» президента Украины Владимира Зеленского не сможет помешать волеизъявлению украинцев, освобожденных от гнета нацистов.

Как пишет «Газета.ру», о начале обязательной эвакуации населения Донбасса ранее объявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она поблагодарила местные службы, международные организации и волонтеров за работу.

Тем временем даже ставленник Киева, глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, ранее признавал, что украинцы отказываются эвакуироваться и ждут прихода союзных войск, в которых видят освобождение от нацистов. Политик отмечал, что теми, кто лояльно относится к России, «занимаются» правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российском правительстве был создан специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий.

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