Гастроэнтеролог назвала симптомы после еды, при которых нужно вызвать скорую помощь

Гастроэнтеролог Слюняева призвала обратиться к врачу при головокружении после еды

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Желудок сообщает о серьезных болезнях с помощью нескольких сигналов. Подробнее о них рассказала врач Наталья Слюняева.

Желудок перестает работать в нормальном режиме из-за тех или иных патологических процессов. Есть несколько симптомов, с помощью которых он передает просьбы о помощи. В такие моменты важно обратиться к специалисту, рассказала «Аргументам и Фактам» врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Медиацентр» Наталья Слюняева.

Изжога

По ее словам, одним из таких критериев является изжога. Она проявляется чувством дискомфорта или жжения в груди и верхней части живота.

«Если изжога возникает периодически, то это, как правило, какой-то особой проблемой не считается, и беспокоиться не стоит. Большая часть людей способна самостоятельно справиться с такой проблемой», — рассказала гастроэнтеролог.

За помощью следует обратиться, если присутствуют следующие симптомы:

Изжога возникает чаще двух раз в неделю;

Симптомы сохраняются, несмотря на прием безрецептурных лекарств;

Человек испытывает трудности при глотании;

Беспокоит постоянная тошнота или рвота;

Из-за плохого аппетита уменьшается масса тела.

Тошнота после еды

Еще одним поводом обратиться за квалифицированной помощью являются неприятные ощущения в желудке, пищеводе и ротоглотке, которые появляются после приема пищи.

Тошнота не считается определенным, однако выступает в качестве симптома других недугов. Например, панкреатита, пищевого отравления, кишечных инфекций, язвы и других.

Обычно тошнота приводит к обезвоживанию, но в редких случаях может довести до разрыва пищевода. В таком случае пациенту требуется неотложная медицинская помощь.

Головокружение

«Люди, ощущающие головокружение после еды, склонны игнорировать такие симптомы. Тем не менее следует прислушаться к своему организму, так как проблема может быть ранним симптомом серьезных заболеваний», — посоветовала врач.

К таким признакам относятся: гастрит, заболевание почек, расстройство щитовидной железы и аллергия на пищевые продукты.

«Не стоит игнорировать головокружение после еды, так как проблема может еще сильнее усугубить основное заболевание и привести к появлению новообразований, язв, внутренних кровотечений», — отмечает гастроэнтеролог.

Расстройство желудка

Такие проблемы по большей степени вызваны воспалением слизистой оболочки желудка и кишечника. Недуг имеет следующие симптомы.

Схваткообразная боль в животе;

Тошнота или рвота;

Диарея, рыхлый или жидкий стул;

Головная боль или ломота в теле;

Усталость;

Озноб.

Если диарея не проходит в течение 24 часов, а мочеиспускание отсутствует более восьми часов и вызывает боль — то незамедлительно следует вызвать скорую помощь.

«В случае возникновения боли в животе в течение первых 24-36 часов после проявления болезни нужно есть небольшими порциями (крекеры, простой белый рис, яблочное пюре, бананы) и пить достаточно жидкости. Необходимо на время отказаться от: некультивированных молочных продуктов (молоко, сыр, мороженое), острой и жирной пищи, цельного зерна, сырых овощей, алкоголя, кофеина», — подытожила Слюняева.

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