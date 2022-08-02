Лишат титула? Елизавете II требуют изменить звание королевы Великобритании

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Чем не угодила общественности монаршая особа? Какими последствиями все обернется?

Правительство Шотландии под руководством первого министра Николы Стерджен потребовало внести 52 изменения в книгу, которая посвящена Платиновому юбилею Елизаветы II. Речь идет, в частности, о смене титула королевы Великобритании. Об этом пишет Daily Mail.

Чиновники из отдела учебных программ и квалификаций возразили против названия книги, потому что Елизавета II не является второй. Имеется в виду Союз корон 1603 года, на котором Шотландия присоединилась к Англии и Ирландии. Это произошло уже после смерти Елизаветы I.

Также они призвали убрать из книги Брексит, который в свое время вызвал серьезные разногласия. Именно поэтому он должен быть удален из списка значительных событий во время правления королевы.

Чиновники также считают, что смерть королевы-матери в 2002 не является «трагедией». Она была лишь «небольшим таблоидом в описании смерти очень старой леди».

Также в Шотландии призвали убрать Чемпионат мира по футболу 1966 года, в котором победила Англия. Речь идет о том, что это неактуально в «неанглийских частях Великобритании».

Кроме того, чиновники возразили против комментариев королевы перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году. Тогда она призвала избирателей «очень хорошо подумать о будущем».

Также в Шотландии предложили упоминать королеву как «Ее Величество королеву», а не Елизавету II.

Представитель правительства Шотландии рассказал The Telegraph, что книга — проект правительства Великобритании. И оно несет ответственность за ее содержание, разработку и распространение.

«Шотландским правительственным чиновникам показали проекты и предоставили обратную связь в Министерство образования по запросу», — добавил он.

Как ранее писал 5-tv.ru, королева Великобритании Елизавета II отказалась делать совместную фотографию со своей правнучкой Лилибет из-за медицинских проблем с глазами.