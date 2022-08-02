Столб дыма и земля уходит из-под ног: туристы засняли извержение вулкана Эбеко

Фото, видео: Владимир Сергеев / ИТАР-ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Невероятное природное представление началось на Курильских островах. Люди рисковали жизнями, но нисколько не жалеют об увиденном.

Главными героями фильма-катастрофы почувствовали себя туристы на Курилах. Все в лучших традициях жанра: смертельная опасность и непредсказуемый финал. Вот только не в кино, а наяву. Прямо перед ними вдруг начал извергаться вулкан Эбеко, на вершине которого они в тот момент находились. Вверх взмыло гигантское облако пепла и дыма, под ногами затряслась земля. Эти кадры едва не стоили операторам жизни.