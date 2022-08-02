Целились в детей: ВСУ обстреляли сразу несколько районов Донецка

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Жителей города рано утром разбудили вспышки снарядов и «грозовой грохот».

Примерно в 8:00 сразу по нескольким жилым районам Донецка были выпущены десятки снарядов. Многие из них прилетели во дворы и попали на детские площадки. В это время на улице людей было немного. Однако даже те, кто спал дома или завтракал на кухне были сильно испуганы хлопками, грохотом и свистом.

Один из местных жителей в момент обстрела находился на прогулке. Как рассказал мужчина, он увидел световую вспышку, а потом снаряд пролетел над ним в сторону домов.

«Я звоню домой, никакого ответа. Я прибежал, думал, что это такое. А потом через полчаса снова прилетело», — вспомнил пенсионер.

СЦКК Донецкой народной республики предоставили точную информацию. Так, по Кировскому району города за два часа было выпущено более двух десятков снарядов. На кадрах, полученных 5-tv.ru, можно увидеть последствия прилета снаряда по детской площадке и по спортивно-ледовому комплексу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины атаковали центр Донецка запрещенными минами «Лепесток».