«На ее месте поехал бы на Донбасс»: продюсер Дзюник высказался о молчании Лорак

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Именно в России певица получила большую популярность, но решила поддержать именно историческую родину.

Известная певица Ани Лорак несколько месяцев назад отменила все свои концерты на территории России. После этого артистка ушла в тень. Ее близкие уже высказались по поводу молчания звезды. Так, продюсер Леонид Дзюник думает, что она должна поддержать РФ.

По его словам, в текущее время у Лорак наблюдается спад в карьере потому что у нее не так много концертов, как это было раньше.

«Поведение Лорак мне совершенно непонятно. На Украине эта певица была никому не нужна. Когда она приехала на концерт в Одессу, ее ссаными тряпками оттуда гнали. А добрые русские люди ее приняли и дали возможность выступать. Почему же у нее сейчас язык в **** затянуло?» — недоумевает он.

Продюсер Леонид Дзюник. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Продюсер считает, что исполнительница попала под влияние нехороших людей и вынуждена играть по их правилам.

«Киркоров уже давно перестал ее продюсировать. Видимо, финансирование закончилось. Как считают некоторые, именно он мог посоветовать певице на время спецоперации затаиться и молчать. Действительно, Филипп в последнее время вел себя непонятно», — цитирует его слова Starhit.ru.

Кроме того, он считает, что певице нужно посетить Донбасс и выступить там перед российскими военными. Надо выйти из тени и высказать свое мнение о происходящем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию.