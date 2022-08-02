Пушков: ЕС вынуждает Венгрию поддерживать антироссийские санкции

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По словам сенатора, иностранцы пока еще пытаются сопротивляться, но под «крылом» Евросоюза самостоятельными им никогда не стать.

Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России, так как является членом Европейского союза и испытывает постоянное давление в данной ситуации. Такое заявление сделал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал недавнее высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в котором он заявил, что «Венгрия не будет подчиняться ЕС, если требования не устраивают Будапешт». Алексей Пушков назвал слова политика смелыми и парадоксальными, однако отметил, что несмотря на все заявления, Венгрия продолжает участвовать в антироссийских санкциях из-за диктата ЕС.

«При этом Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

13 июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто отметил, что власти страны не готовы даже обсуждать эмбарго на газ из России в рамках нового санкционного пакета Евросоюза. Позднее, 26 июля Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия стала единственным участником ЕС, выступившим против решения о сокращении потребления газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия и Россия подписали контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров российского газа в год в течение 15 лет.