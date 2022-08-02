Серьезные последствия: в КНР считают визит Пелоси негативным для отношений с США

Постпред КНР в ООН предупредил о вреде визита Пелоси на Тайвань для отношений США и Китая

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs / ZUMAPRESS.com

Китай неоднократно говорил о том, что визит Пелоси несет угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны.

Визит спикера американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань может привести к серьезным последствиям в отношениях Штатов с Китаем. Об этом в рамках брифинга заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

«Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР», — сказал он.

Цзюнь добавил, что китайская сторона никому не позволит пересечь так называемую «красную линию», защищая суверенитет и территориальную целостность страны. До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что пекинские власти не должны создавать напряженность в случае, если Пелоси прибудет на Тайвань. По словам политика, спикер имеет право самостоятельно решать, посещать ей остров или нет.

Ранее появилась информация, что Пелоси прилетит в Тайвань 2 августа и встретится с руководителем администрации Цай Инвэнь на следующий день.

Китай неоднократно предупреждал США о своем негативном отношении к визиту Пелоси. В частности, руководство республики грозилось дать военный ответ американцам, что вызвало волнение в Вашингтоне. Помимо этого, после отправления авианосцев из Штатов в сторону острова, китайские военные объявили об учениях со стрельбами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пелоси умышленно нагнетает обстановку вокруг Тайваня.