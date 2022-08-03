Гараж на 16 этаже: соседи подрались из-за мотоцикла в квартире

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Недовольство соседки вызвал мотоцикл, оказавшийся в квартире соседей, однако остальные жильцы узнали о произошедшем только после драки сторон.

Из-за подтопленной парковки в одном из домов Петербурга дело дошло даже до драки, когда хозяин мотоцикла решил провезти его прямо в квартиру. Говорит, хранить негде. Но в доме жалуются, что случай не первый, и он даже его заводит на 16-м этаже. А на замечания, якобы, реагирует агрессивно. Последний разговор закончился тем, что самая возмущенная жительница зафиксировала побои и обратилась в полицию. Но, как выяснилось, к ней тоже есть вопросы. Чтобы во всем разобраться, дом-гараж посетила корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

И без того недружелюбная беседа жителей Культурной столицы переросла в драку. Женщина, которую возмутил сосед на мотоцикле посреди лестничной площадки, рассказывает: в ответ на замечание оппонент и его спутница сразу же принялись хамить.

«Душил меня вот таким приемом, ударил меня по челюсти, ну в общем была такая заварушка, что точно не помню», — рассказала потерпевшая.

Но самое неприятное: свидетелем этой сцены стал восьмилетний сын Галы. Позже мальчик пожаловался, что в ходе противостояния досталось и ему.

«Он мне в голову попал кулаком», — говорит мальчик на видео.

Врачи диагностировали ушиб мягких тканей теменной области головы у ребенка, кровоподтеки и ссадины на руках у матери. У их противника тем временем своя версия случившегося. Говорит, соседка его откровенно спровоцировала.

«Не знаю, вот видно или нет, еще не зажили царапины, она первая начала царапать. Я схватил ее, повернул, и после этого она меня еще пнула в пах.просто ее попросили несколько раз убрать телефон, а потом я рукой заслонил ее камеру, чтобы она не снимала нас. Ее ребенка вообще никто не трогал», — уверяет мотоциклист.

Хранить мотоцикл в квартире в зимнее время для Александра в порядке вещей. Летом же транспортное средство на 16 этаже оказалось по воле случая.

«Мой паркинг в ЖК затопило, и мне пришлось на три дня перекатить мотоцикл домой, чтобы он не стоял на улице. Естественно, я слил с него бензин и снял аккумулятор, чтобы не создавать какие-то опасные ситуации», — сообщил байкер.

О драке у лифта тут же узнали все соседи. Мотоциклу в доме, конечно, удивились, но еще больше поразились неожиданным поведением Александра. Такого за ним и его молодой супругой раньше не замечали.

Этим вопросом теперь займутся и в городском комитете по транспорту — туда Гала также пожаловалась. Вполне возможно, молодому человеку придется заплатить штраф, ведь, оказывается, хранить на своих квадратных метрах можно далеко не все.

«В соответствии со статьей 17 жилищного кодекса, жилое помещение должно быть использовано по его назначению. И в нем запрещено размещать как какие-либо мастерские, так и хранить предметы, которые могут представлять опасность. И безусловно, что мотоцикл, даже с пустым баком, относится к классу опасных транспортных средств, опасных, если можно так сказать, веществ», — объяснила адвокат Александра Гудименко.

А вот обстоятельства рукоприкладства в парадной теперь будет изучать полиция — женщина зафиксировала побои и обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Если нападение мужчины будет доказано, ему может грозить реальный арест.