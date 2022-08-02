Элегантная отставка: Байдену предложили покинуть пост президента

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По мнению политика, американский президент не достиг поставленных целей.

Президенту США Джо Байдену предложили элегантную отставку. Об этом в своей статье для New York Post написал бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. По его мнению, именно под руководством американского лидера страна попала в тяжелую ситуацию.

«Президент Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов», — написал Стайн.

Стайн считает, заокеанский президент не достиг целей, для которых избирался — Штаты не исцелились после раскола и политической борьбы. У администрации низкие рейтинги, внутренняя политика провальная, а во внешней допущены грубые ошибки. Кроме того, произошел стремительный скачок инфляции.

Эксперт подытожил, Байден — неэффективный руководитель, он не может управлять страной ни дома, ни за рубежом. Таким образом, он должен уйти в отставку «элегантно», то есть самостоятельно.

До этого с критикой американских властей выступила журналистка Энн Коултер. Она заявила, что Штаты сами виноваты в сложившейся ситуации, в том числе это касается и спецоперации РФ на Украине. Обозреватель уточнила, что Вашингтон «долго унижал русских».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса.