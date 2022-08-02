Девелоперы: к осени цены на жилье могут вырасти

«Известия»: риелторы рассказали о возможном росте цен на жилье к концу года на 10%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

По мнению экспертов, участники рынка могут смотреть в будущее с оптимизмом.

Грядущая осень может изменить положение дел на рынке недвижимости. По словам девелоперов и риелторов, спрос на жилье повысит цены.

В частности, эксперты утверждают, что к концу текущего года рост может достигнуть отметки в 10%. А вот цены на вторичную жилплощадь падают. Июль показал, что одобряемость ипотеки составляет с начала пандемии 85%.

Отмечается, что рынок более оптимистичен, чем ожидалось. Баланс спроса между вторичками и новостройками восстанавливается. Это ведет к здоровой конкуренции и пока сдерживает быстрый рост цен.

«Последний раз пик отмечался в ноябре 2021 года, когда банки утверждали 83,5% заявок», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с «Известиями».

По словам заместителя директора по продажам ГК «Гранель» Сергея Нюхалова, по итогам июля продажи жилья выросли на 13%, если сравнивать с прошлым месяцем и на 20% по сравнению с апрелем.

Эксперты уверены, что застройщики могут смотреть на будущее оптимистично, поскольку спрос будет расти и во втором полугодии. Но наиболее ликвидные проекты могут стать дороже из-за возвращения отложенного спроса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты спрогнозировали резкое снижение цен на недвижимость.