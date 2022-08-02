Хватит рыдать: Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России

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Мнения об актрисе в мире шоу-бизнеса разделились. Кто-то из коллег по цеху ее поддерживает, а кто-то считает предателем Родины.

Чулпан Хаматова рассказала о том, как ее предали в России. Актриса дала большое интервью на YouTube-канале RusDelfi. По ее словам, все произошло после отъезда из России и негативных высказываний о спецоперации на Украине.

«Граждане, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», — призналась артистка журналистам.

Отъезд Хаматовой из России вызвал множество обсуждений. Психологи считают, что она столкнулась с дополнительной нагрузкой на психику, что привело к изменению ее поведения. Специалисты уверены, что она отказалась от звания народной артистки, чтобы защитить психику. Звезда попала в своего рода цейтнот. Она обесценила свои достижения в РФ, а в Латвии обесценили ее стремление начать новую жизнь.

Позже актриса утверждала, что собиралась покинуть страну еще до начала СВО на случай, если все будет хуже. Она решила купить землю в Латвии, чтобы получить вид на жительство. Коллеги звезды и журналисты уверены, если Хаматова захочет вернуться в Россию, ей придется изменить свои взгляды.

Чулпан Хаматова и ранее пренебрежительно относилась к российской культуре, а на симпатию к своей персоне отвечала откровенным хамством. Так, в 2012-м году актрисе было присвоено звание народной артистки РФ, а она в ответ назвала почетную награду «бредятиной и пережитком Советского Союза».

Как известно, в Латвии звезда уже начала новую жизнь. Хаматова нашла новую работу — поступила на службу в один из местных театров, где играет насильников и жертв. За границей некогда любимица российской публики поселилась в собственном доме под Ригой. Помимо ролей в театре она соглашается на интервью и комментарии, лишь бы заработать. И однажды, видимо, изголодавшись по миллионам, заговорила о возвращении на родину.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Мир шоу-бизнеса разделился на два лагеря. Одни артисты поддерживают действия властей, в том числе, выступая для раненных, другие же осуждают, не стесняясь в выражениях.

Ранее 5-tv.ru писал о мнении Юрия Лозы по поводу «рыданий» Хаматовой в Латвии.