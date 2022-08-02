«Кинопродукт» с низким сроком годности: как в России посмотреть зарубежные фильмы

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

В российские кинотеатры, хоть и ненадолго, вернулись западные новинки. Хитрая схема просуществовала недолго, но получила признание у зрителей.

Кинотеатры придумали, как показывать российскому зрителю зарубежные фильмы. В практику вошли сдвоенные сеансы. Это когда билет продают на российскую картину, а перед ней показывают голливудскую новинку.

После широкой огласки инициативу спешно свернули. Но, как выяснили «Известия», далеко не все. Максим Облендер разобрался, в каком качестве можно посмотреть санкционное кино и стоит ли ждать возвращения гнусавых переводчиков.

Его назвали «кинопродукт»: рецепт простой — билет один, а в составе сразу два фильма. Отечественный, и вроде как, платишь за него, но чтобы разыгрался аппетит, сперва бонусом дают заграничный блокбастер!

Пришел ты, например, на русский мультфильм «Приключения царя», а тебе сначала показывают приключения Тома Круза в «Топ Гане». Откуда? Как? Ведь западные студии ушли из России.

«Это такая форма взаимодействия с правообладателем, когда его никто не спрашивает», — пояснил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Павел Поникаровский.

Билеты на такой сеанс в будний день оценили в 350 рублей. Это за два фильма сразу. Выгодно, ведь обычный одиночный стоит 200. Цель, как рассказали нам инициаторы, привлечь внимание Минкульта — отрасль страдает. И даже если зритель придет только на «зарубежный продукт», деньги все равно идут российскому кинопроизводителю.

А вот как реагировали зрители: после иностранной картины на второй фильм многие не оставались. Например, два мультфильма подряд ребенку высидеть сложно. Но в целом, нововведение пришлось по душе.

В Петербурге тоже ввели такую практику. Некоторое время назад на сайте этой компании еще можно было купить билеты на российскую анимационную картину под названием «Кощей», бонусом перед ней предлагали посмотреть премьеру: новую часть мультфильма «Миньоны». Но вот сейчас никакого сеанса ни на 15:30 ни на вечер нет, да и в кассе говорят: «Миньоны» отменены».

А следом и регион за регионом, да и столица «кинопродукт» отменила. Но в Перми, например, уже вечером народ потянулся на так называемое «бесплатное предсеансовое обслуживание». Давали американскую запрещенку.

По той же схеме крутил киноленту механик в Красноярске, все того же «Доктора Стрэнджа».

Да, «кинопродукт» оказался с маленьким сроком годности, но идеи кинотеатров не иссякают. Как их ни назови, «кинолекторий», «предсеансовое обслуживание» — сюжет тот же самый.