Один шаг до бойни: как Сербия и Косово чуть не оказались втянуты в военную игру США

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Обстановка в Косово наглядно показывает, как США управляют вооруженными конфликтами в любой точке мира.

Косовские сербы разобрали баррикады. Местные власти начали выдавать временные документы на въезд. На Балканы вернулся хрупкий мир. А корреспондент «Известий» Николай Иванов на месте убедился: все похоже на то, что ситуацию намеренно пытаются дестабилизировать.

Больше всего события на границе похожи на попытку наказать союзника России в Европе. Белград не присоединился к антироссийским санкциям несмотря на все манипуляции Вашингтона и Брюсселя. И теперь НАТО и Евросоюз просто шантажируют Сербию, угрожая устроить пожар в непризнанном Косово.

И до бойни был один шаг. Вооруженные силы Сербии, численно больше: 28 тысяч военнослужащих. Белград — самый крупный покупатель российского оружия в Европе. За последние годы Москва передала сербам «Панцирь С», вертолеты МИ-35, Ми-17, истребители, ПТРК КОРНЕТ, Танки Т-72МС.

У Приштины — 4,5 тысячи членов Сил безопасности Косова. Вроде бы силы несоизмеримы. Но в Косово находится вторая по величине база США в Европе Кэмп-Бондстил. Там — до семи тысяч штыков. Вертолеты «Черная акула» и «Апач», танки «Абрамс». И вряд ли стоит надеяться на нейтралитет американцев. Здесь все помнят 1999 год.

Под предлогом защиты косовских албанцев от этнических чисток самолеты НАТО два с половиной месяца без санкции ООН перемалывали Югославию: и военные, и гражданские объекты. Сотни убитых мирных граждан. Остановились только тогда, когда сербы ушли из Косово.

Это — разрушенный телецентр в Белграде. По нему били крылатыми ракетами «Томагавками». Здесь не было военных — только сотрудники телевидения. На памятной плите так и написано: «ЗАШТО?» В переводе — «за что?» или «почему?» Здание оставили в разрушенном виде, как напоминание о том, что в понимании НАТО является справедливостью.

На прошлой неделе лидеры Косово летали в Вашингтон к госсекретарю Блинкену. Видимо — сверить часы. Да и от своих требований по замене сербских документов на косовские албанцы отказались только после разговора с послом США. Вашингтон играет мускулами, причем чужими, чтобы проверить реакцию Белграда и Москвы. Евросоюз подчеркнуто безэмоционален, словно ничего из ряда вон — и не произошло.

«Позвольте мне напомнить и еще раз повторить, что все существующие вопросы между Сербией и Косово необходимо решать в рамках диалога при содействии ЕС. Это важно для людей как в Косово, так и в Сербии, и это важно для перспективы вступления в ЕС обеих стран», — заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского Союза Петер Стано.

Вот об этой новой зависимости президент Вучич узнал совсем недавно. Оказывается, чтобы стать членом Евросоюза, нужно признать Приштину. И присоединиться к антироссийским санкциям. Политика двойных стандартов в действии. В Испании, например, Каталония давно стремится к независимости. Однако Мадрид никто из ЕС не исключает. Кстати, премьер королевства недавно Вучича поддержал по всем фронтам.

«Нас связывают многие вещи, но я бы сказал, что нас связывает необходимость уважать международное право, территориальную целостность и суверенитет наших стран. Именно поэтому мы поддерживаем Сербию в вопросе Косова. Испания была и будет с Сербией в защите этих принципов, которые я упомянул», — сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Да и Россия с первых минут конфликта выступила на стороне Белграда.

Лидеры Сербии и Косова приглашены в Брюссель. Пока — затишье. Точно временное. Ведь от своих планов косовские албанцы не отказались. Дали отсрочку — на месяц.