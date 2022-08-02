Минобороны: Россия не допустит провокаций на маршруте первого судна с украинским зерном

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Сухогруз Razoni вышел из порта Одессы в направлении ливанского Триполи.

Россия принимает меры против провокаций на маршруте следования первого судна с зерном, вышедшим из Одессы в Триполи. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода», — заявил он.

Мизинцев уточнил, что судно Razoni с грузом кукурузы на борту вышло под флагом Сьерра-Леоне из порта Одессы и направляется в Триполи (Ливан).

По словам представителя Минобороны, разработанный РФ, Турцией, Украиной и ООН маршрут подразумевает вывоз зерна и минеральных удобрений из трех украинских портов — Одессы, Южного и Черноморского.

При этом в шести украинских портах — Николаеве, Херсоне, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном — остаются заблокированными 69 иностранных судов.

Кроме того, сохраняется опасность для мореходства от ранее сорванных с якорей украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, добавил Мизинцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сухогруз Razoni вывез из Украины 26 тысяч тонн кукурузы. По заверению Минобороны Турции, за движением судна пристально наблюдают турецкие спутники и беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что в скором времени под конвоем выйдут еще 16 кораблей с зерном.