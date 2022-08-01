Трамп назвал роковую ошибку Зеленского в отношениях с Путиным

Экс-президент США Трамп: Киеву следовало договориться с Путиным и отказаться от вступления в НАТО

Фото: Instagram* / zelenskiy_official

Бывший американский лидер считает, что украинский президент упустил шанс сохранить страну.

Лидеру Украины Владимиру Зеленскому нужно было договариваться с российским президентом Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

«Как минимум, они должны были бы заключить сделку. Они могли отдать Крым. Они могли бы сделать что-то с НАТО, сказать — хорошо, мы не собираемся вступать в НАТО, и тогда бы у них была бы страна. Потому что, я считаю, Путин хотел достичь соглашения. А теперь, я думаю, он не хочет, теперь ситуация стала намного сложнее», — сказал Трамп.

На днях режиссер сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Зеленскому нужно выпить «по паре кружек пива» с Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что читатели немецкого издания Die Welt возмутились очередному требованию Владимира Зеленского от Германии поставить Киеву ПВО и призвали его как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.

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