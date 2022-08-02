Блинкен рассказал, при каких условиях США применят ядерное оружие

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Глава Госдепа раскрыл «основополагающую роль» американского ядерного арсенала.

США рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке.

«Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США — сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон не будет угрожать ядерным оружием неядерным странам, «которые являются сторонами ДНЯО и выполняют свои обязательства по ядерному нераспространению».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. По словам главы государства, Россия выступает за равную и неделимую ядерную безопасность для всех членов мирового сообщества.