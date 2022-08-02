Нумеролог предрек Пугачевой развод с Галкиным

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Уехавшая в Юрмалу российская певица Пугачева скоро будет терпеть фиаско вплоть до дня рождения — немного после ее ожидают перемены.

Нумеролог Владимир Кузнецов рассказал как будут развиваться отношения в звездной паре Галкин-Пугачева.

По его словам, их отношения всегда вызывала интерес у общества, что неудивительно при разнице в возрасте в 27 лет.

«Ко всему прочему, все знают, что певица российской эстрады является очень яркой и своенравной личностью, поэтому каждого ее нового мужчину рассматривают очень внимательно», — цитирует StarHit слова Кузнецова.

Он отметил, что вначале пара активно презентовала свой союз, а сейчас их отношения находятся на спаде. Очередной бизнес-проект певицы, по мнению нумеролога, переживает не лучшие времена.

«Нет никаких сомнений в том, что изначально отношения в паре были выстроены на деньгах. Несмотря на свой талант, Галкин все-таки использует свою жену в корыстных целях. Именно Алла Борисовна открыла новоиспеченному супругу дорогу на звездный Олимп, поддерживая все его проекты и начинания. Ко всему прочему, создав столь необычный союз, она обеспечила себе и мужу очень продолжительный пиар, который приносит огромный доход. Если бизнес-проект пойдет на спад, он непременно завершится, поскольку Пугачева всегда заботится о своих интересах», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что в паре обе личности и Пугачева и Галкин является крайне сильными и яркими, но лидирует в союзе Галкин, не смотря на то, что именно Пугачева открыла ему путь на вершину славы. Все из-за того, что юморист оказался владельцем тысячного знака, а также с июня у Галкина начнется энергичный подъем, который может принести много положительных и значимых моментов.

А вот у его жены удача уходит, об этом говорит отсутствие восьмерки.

«Интересно и то, что у певицы нет знака, который отвечает за женское счастье. Несмотря на это, Алла Борисовна всегда была очень талантлива и предприимчива. Именно поэтому она смогла занять прочную позицию в шоу-бизнесе, став бесспорным лидером», — говорит Кузнецов.

До дня рождения Пугачева, по словам нумеролога, проживет со знаком «минус» и немного после.

«Певица находится на волне заметного энергетического спада, и он будет продолжаться довольно длительный период. Именно поэтому ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия», — дополнил Кузнецов.

Примечательно, что все неприятности российской звездной пары начали после того, как они эмигрировали в Израиль на фоне начавшейся спецоперации России по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин опубликовал на своей странице в социальных сетях новое видео из латвийской Юрмалы. Шоумен показал красивый закат, которым он любовался вместе с детьми и женой, певицей Аллой Пугачевой.