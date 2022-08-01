Лондон ослабил санкции против России в авиационной сфере

Фото: www.globallookpress.com / MIT Russia

Принятые меры относятся лишь к некоторым товарам и технологиям.

Британские власти сделали санкционное послабление в авиационной отрасли для связанных с Россией лиц. Об этом сказано в заявлении правительства Соединенного Королевства.

«Генеральная лицензия была пересмотрена. <…> Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, <…> при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», — подчеркивается в документе.

Согласно заявлению, эти меры относятся к конкретным авиационным товарам и технологиям, среди них авиационные газотурбинные двигатели и специально разработанные для них комплектующие. Однако на военные товары и технологии ослабление санкций не распространяется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что антироссийские санкции снова ударили по жителям Европы. Теперь многие британцы даже не могут отвезти детей в школу. Из-за подорожавшего бензина люди массово отказываются от отпусков. Дома остается каждая десятая семья.