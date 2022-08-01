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Стала известна программа пребывания спикера Конгресса США на острове.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси встретится с властями Тайваня 3 августа. Об этом сообщает издание ETtoday.

Уточняется, что 2 августа Пелоси прибудет на остров во главе делегации из 20 человек и переночует в гостинице Grand Hyatt. На следующий день она встретится с представителями законодательного органа Тайваня и президентом Китайской Республики Цай Инвэнь. В этот же день Пелоси покинет остров.

Ранее о вероятном визите Пелоси на Тайвань 2 августа сообщила газета China Times. Эксперты издания предположили, что спикер Конгресса США может придумать «жизненно важную» проблему, чтобы посадить самолет в аэропорту Тайваня. Например, заявит о «внезапной» неисправности воздушного судна или о каком-нибудь страшном чрезвычайном происшествии.

Накануне Пелоси сообщила о планах в рамках азиатского турне посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. Позднее американские СМИ сообщили, что она может прибыть на Тайвань. В Китае призвали США «не играть с огнем» и предупредили о серьезном военном ответе в случае визита Пелоси на остров.

В день вылета самолета спикера Конгресса Китай начал военные учения в Тайваньском проливе. В ответ американские авианосцы направились в акваторию острова и остановились в 800 километрах от него.

В китайском МИД снова заявили, что визит Пелоси будет расцениваться как вмешательство во внутреннюю политику КНР, и пригрозили силовым ответом.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение Politico о том, что США переключат внимание с конфликта на Украине на Тайвань, если ситуация на острове начнет накаляться.