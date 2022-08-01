Осознанная задолженность: Волочкова честно рассказала о проблемах с деньгами и законом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Знаменитая балерина объяснила, почему ТСЖ подало в суд на нее и каков исход громкого дела. Ждать ли неприятностей?

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи о своем долге за счета ее квартиры в Санкт-Петербурге.

«Это управляющая компания должна мне порядка пяти миллионов рублей, по их халатности была затоплена моя квартира, 200-метровая в центре города, которую мне подарил Сулейман Керимов (миллиардер, бывший возлюбленный Волочковой — прим.ред), там царский ремонт, „Эрмитаж“ отдыхает. Это они мне должны. По этой причине у меня может и есть какая-то задолженность, он она у меня осознанная, я жду пока мне люди выплатят деньги», — рассказала артистка.

По ее словам, сейчас этим делом занимаются адвокаты. Она напомнила, что в Москве у нее была похожая история, и тогда она выиграла судебный процесс. Волочкова подчеркнула, что у нее нет ни одного проигранного судебного дела.

«Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга», — говорит балерина.

Недавно Волочкова оказалась в центре очередного скандала. На нее подали в суд за неуплату ЖКХ. Знаменитость должна более 650 тысяч рублей. Самый большой платеж — за квартиру в центре Москвы. В остальную цену входят налоги на машину, землю и прочую недвижимость.

Как писал 5-tv.ru, адвокат балерины Олег Павлецов опроверг информацию о крупном долге артистки.