Осознанная задолженность: Волочкова честно рассказала о проблемах с деньгами и законом
Волочкова честно рассказала о проблемах с деньгами и законом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Знаменитая балерина объяснила, почему ТСЖ подало в суд на нее и каков исход громкого дела. Ждать ли неприятностей?
Балерина Анастасия Волочкова в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи о своем долге за счета ее квартиры в Санкт-Петербурге.
«Это управляющая компания должна мне порядка пяти миллионов рублей, по их халатности была затоплена моя квартира, 200-метровая в центре города, которую мне подарил Сулейман Керимов (миллиардер, бывший возлюбленный Волочковой — прим.ред), там царский ремонт, „Эрмитаж“ отдыхает. Это они мне должны. По этой причине у меня может и есть какая-то задолженность, он она у меня осознанная, я жду пока мне люди выплатят деньги», — рассказала артистка.
По ее словам, сейчас этим делом занимаются адвокаты. Она напомнила, что в Москве у нее была похожая история, и тогда она выиграла судебный процесс. Волочкова подчеркнула, что у нее нет ни одного проигранного судебного дела.
«Всем удобно судиться с Волочковой. Уже не знают, что придумать и каким образом меня задеть. Просто чтобы отвлечь внимание от собственного долга», — говорит балерина.
Недавно Волочкова оказалась в центре очередного скандала. На нее подали в суд за неуплату ЖКХ. Знаменитость должна более 650 тысяч рублей. Самый большой платеж — за квартиру в центре Москвы. В остальную цену входят налоги на машину, землю и прочую недвижимость.
Как писал 5-tv.ru, адвокат балерины Олег Павлецов опроверг информацию о крупном долге артистки.