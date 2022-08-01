Бродячий пес спас велосипедиста от нападения озверевшей стаи в Кабардино-Балкарии

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto; 5-tv.ru

Трогательная история произошла неслучайно: мужчина и пушистый герой дружили очень давно.

Удивительная история дружбы собаки и человека: в Кабардино-Балкарии велосипедиста спас бродячий пес от своих же сородичей.

На мужчину напали две собаки бойцовой породы. Пока он доставал шумовой пистолет, чтобы отогнать животных — проблема была решена. Бродячего пса, как выяснилось, мужчина давно знал, общался с ним и подкармливал.