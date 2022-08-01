Бестактное поведение Макрона вызвало бурю гнева в Турции

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Глава МИД Бенина жестом выразил пренебрежение к французскому лидеру в ответ на его поступок. Иностранная публика не сдержалась.

Поведение французского президента Эммануэля Макрона на встрече с главой Министерства иностранных дел Бенина Орельеном Агбенонси вызвало возмущение у читателей турецкого издания Haber7. При встрече с дипломатом лидер Франции несколько раз слегка похлопал по плечу Агбенонси, после чего последний суетливо смахнул что-то со своего плеча движением руки, каким обычно смахивают перхоть.

Многие комментаторы посчитали, что Агбенонси таким образом выразил пренебрежение к французскому президенту, который повел себя бестактно.

«Куда бы французский лидер ни пошел, он везде ведет себя глупо и позорится», — считает один из читателей турецкого издания.

Другой читатель выразил мнение, что на встречах такого уровня уместно исключительно рукопожатие. Таким образом Макрон продемонстрировал, что у него отсутствуют манеры. Третий отметил, что принимать президента Франции в любой стране будет ошибкой, добавив, что у Макрона «кровавые руки».

«В начальной школе Европа была для нас примером цивилизации, и мы стремились достичь этого уровня. Сейчас я все больше задумываюсь о ее презрительном и высокомерном поведении», — выразил мнение еще один комментатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал резонансное заявление президента Франции о «тревожном» присутствии и «пособничестве» России в Африке. От французов, и в частности, президента, можно было ожидать более этичных высказываний.