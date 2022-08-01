Километры VS килограммы: житель Петербурга отправился в велопутешествие ради похудения

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Алексей Крылов намерен объехать всю Россию, чтобы привести себя в форму. Вот такая неожиданная спорт-диета!

Житель Петербурга отправился в больше велопутешествие через всю Россию, чтобы похудеть и посмотреть страну. Алексей Крылов весит больше 120 килограммов, и хочет доехать до Владивостока, чтобы сбросить 40. Аскетичные условия, более чем скромный бюджет… Есть ли результаты? Это увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков, встретив путешественника в Екатеринбурге, после трети пройденного пути.

«Друзья мои, есть первая сотня моего путешествия. Потребовалось на нее, конечно, два дня, но лиха беда начало», — заметил Крылов.

Сотни километров против сотни килограммов. Ударить велопробегом по лишнему весу Алексей Крылов решил в начале июня и сразу замахнулся на рекорд — отправился во Владивосток. Вот только поначалу столь радикальный метод похудения давался с большим трудом.

«Вес большой у меня — 123,5 килограммы, сегодня с утра взвешивался. Я не катался, не тренировался, поэтому мне тяжко на самом деле», — признался мужчина.

Несколько часов дороги ежедневно, скудная диета, а еще спартанские условия: никаких мягких кроватей, только палатка, свежий воздух и озеро вместо душа.

«Искупался, хорошо, вообще классно!» — радуется Алексей.

Екатеринбург — город на границе Европы и Азии — место для подведения промежуточного итога. Больше десяти килограммов в минусе, некоторые вещи уже велики.

«[Шорты] были даже в ногах были максимально плотно, сейчас они уже болтаются, нога уже похудела. Ну, по ощущениям около 12-13 килограммов точно скинул», — подытожил начинающий спортсмен.

Правда, сейчас, по словам Алексея, цель путешествия изменилась. Теперь главное — не скинуть лишний вес, а ближе познакомиться со страной. И велосипед для этого — самое лучшее средство передвижения.

«У меня каждый день новая история, каждый день белый лист: я ничего не знаю, что у меня будет в процессе дня, где я буду ночевать, что я буду кушать, с кем познакомлюсь, где окажусь вечером. Полная неизвестность, полная импровизация», — заметил экспериментатор.

И это только добавило популярности. Число подписчиков на страницу «Толстяка на велике» — как Алексей сам себя называет — постоянно увеличивается. Некоторые не только следят за тем, как тают килограммы, но и открывают для себя интересные направления.

«Найти маршрут для велопрогулки, например, в Екатеринбурге, совсем не проблема: специально для таких путешественников на земле нанесли специальную туристическую линию. Вот такая фиолетовая покажет основные объекты уличного искусства», — подчеркнул журналист.

После Урала Алексей отправится в сторону Тюмени. А после завершения путешествия по России — планирует покорить Китай.