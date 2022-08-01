Байден выразил желание обсуждать с Россией систему контроля за вооружением

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Срок действия текущего договора СНВ-III заканчивается уже в 2026 году.

США испытывают потребность в обсуждении с Россией новой системы контроля над вооружением, заявил президент Америки Джо Байден. Текущий договор СНВ-III истечет в 2026 году, и это не может не вызывать обеспокоенности, передает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что США ждут от РФ готовности по продолжению работы в отношении контроля над ядерными вооружениями. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году, а вступил в силу в 2011-м.

Основные положения документа предусматривают ограничение численности межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, ядерных боезарядов на них — до 1550 штук, пусковых установок — до 800 штук.

Под действие соглашения попало такое российское вооружение, как МБР «Тополь» и «Тополь-М», а также «Ярс» и «Воевода»; тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160; баллистические ракеты подводных лодок Р-29Р, Р-39, «Синева» и «Булава».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне слов российского лидера о не имеющей аналогов в мире новой гиперзвуковой ракете «Циркон» все зарубежные издания начали размышлять о конфликте США и России и о самой ракете.