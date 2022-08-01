Он мечтал увидеть столицу: 7-летний мальчик внезапно умер во время прогулки по Москве

Семилетний мальчик внезапно умер во время прогулки по Москве

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kunz

За сутки до кончины ребенок чувствовал себя хорошо и на какие-либо проблемы со здоровьем не жаловался бабушке.

В Москве внезапно скончался семилетний мальчик. Ребенок приехал на отдых в столицу вместе со своей бабушкой. Как стало известно 5-tv.ru, он не жаловался на ухудшение самочувствия.

За несколько дней до трагедии маленький Егор приехал в столицу вместе с родственницей и заселились в гостиницу. Он хотел посмотреть красоты Москвы и съездить на экскурсии. Ничего не предвещало беды. Мальчик чувствовал себя хорошо. Однако прогуливаясь в Измайловском парке, Егору резко стало плохо, он побледнел, упал на землю и стал задыхаться.

Прибывшим на место происшествия медикам не удалось реанимировать мальчика. Его сердце остановилось. Прибывшие правоохранительные органы не обнаружили каких-либо признаков насильственной смерти.

Тело ребенка отправили в морг, где выяснят, что стало внезапной причины смерти несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в страшной аварии на Кубани погибла вся семья.