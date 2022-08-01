Путин: «коллективный Запад» выбросил на помойку приверженность принципам ВТО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

Россия была и остается надежным торговым партнером. Тем не менее себе в ущерб страна не будет работать с теми государствами, которые проявляют враждебность.

Принципы Всемирной тороговой организации (ВТО) «выброшены на помойку» из-за западных политиков, которые ввели санкции против России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу устойчивого развития металлургии.

«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО — они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить», — сказал Путин.

Кроме того российский лидер отметил, что санкции против России не отражают реальное положение дел в мировой политике и экономике. Путин подчеркнул, что РФ остается надежным поставщиком продукции для зарубежных партнеров.

«Вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное сотрудничество, мы также будем надежными партнерами», — добавил Владимир Путин.

Россия никогда не будет работать себе в ущерб с теми государствами, которые настроены враждебно к нашей стороне, выполняя недружественные шаги, заключил глава государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что антироссийские санкции не смогли разрушить экономику России. Во втором квартале текущего года профицит внешней торговли страны достиг рекордных показателей — 70,1 миллиарда долларов