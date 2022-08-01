Сын-шизофреник закрыл в квартире и сжег заживо отца-инвалида

В Нижегородской области мужчина закрыл в квартире отца-инвалида и поджег квартиру

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Трагедия началась с драки пенсионера с сыном: один взялся за нож, другой — за гаечный ключ.

В Нижегородской области психически больной мужчина подрался с пьяным отцом и сжег его в комнате. 5-tv.ru разобрался в этой насыщенной деталями трагедии и восстановил хронологию событий.

Все началось с того, что между родственниками завязался конфликт. 46-летний сын начал обвинять своего 72-летнего отца-инвалида в чрезмерном употреблении алкоголя. Словесная перепалка переросла в драку: старшее поколение схватилось за нож, младшее — отмахивалось гаечным ключом.

В самый разгар конфликта сын выбежал из комнаты, закрыл там родителя, а сам стал разбрасывать по квартире горящие кусочки бумаги.

Пожар ликвидировали спустя 40 минут, но 72-летнего инвалида спасти не удалось — он не мог даже добраться до окна и задохнулся продуктами горения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Также они выяснили, что мужчина страдает от шизофрении (психическое расстройство, которое сопровождается визуальными и слуховыми галлюцинациями).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве в загоревшемся хостеле погибло восемь человек.