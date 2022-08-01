Дмитрий Песков пожелал Чубайсу скорейшего выздоровления

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Хотя Кремль ничего не знает про недомогания экс-гендиректора «Роснано», но не откажет ему в поддержке, если он обратиться за ней.

Кремль не располагает информации о госпитализации бывшего генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал ему скорейшего выздоровления.

«О каких-то обращениях за помощью — мне неизвестно, что [они] были. Безусловно, это печальная новость, мы желаем ему скорейшего выздоровления, но в то же время мы не владеем деталями», — отметил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что российские власти окажут поддержку Чубайсу, как и любому другому гражданину России, если он обратится к властям за помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анатолий Чубайс был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «синдром Гийена-Барре».

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года 12 лет. Сначала он был гендиректором госкорпорации, а затем председателем правления. 4 декабря 2020 года его назначили специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

25 марта этого года Владимир Путин освободил Чубайса от должности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Чубайс уволился по собственному желанию. Известно, что последние месяцы экс-политик находился за границей.